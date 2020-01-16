Кто станет главой ФНС после Мишустина

Михаил Мишустин уходит в правительство. У ФНС уже точно будет новый руководитель. Кто?

По нашим источникам, близким к руководству ФНС, службу может возглавить Аракелов Сергей Ашотович, ныне замруководителя ФНС.

Он непосредственно координирует и контролирует деятельность правового управления, управления досудебного урегулирования налоговых споров, управления по крупнейшим налогоплательщикам.

Тем не менее, у Мишустина есть и другие замы. Без подводки, на кого бы сделали ставку вы?

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