Новый премьер рассказал про реформу пенсии

Возвращать пенсионный возраст новое правительство не будет. Такой вывод можно сделать из заявления Михаила Мишустина. Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы, пишет ТАСС.

Пенсионная реформа... готов ли Мишустин отменять пенсионную реформу? Ответ незатейлив: ничего трогать не буду. А буду разбираться с возрастом дожития

Кроме того, коммунисты подняли тему национализации добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики. «Ответ: «Я против национализации».

Президент Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет – для мужчин, с 55 до 60 лет – для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.