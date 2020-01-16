1 апреля будет не до шуток. Рассказываем, почему

С 1 апреля 2020 года при недоимке свыше 1 миллиона рублей, налоговая пришлет к вам своего челсовека. Он будет вежлив и возжелает провести осмотр офисных, складских и других помещений. Его полномочия основаны на неисполнении вами решения о взыскании фискального долга (согласно ст. 92 НК в ред. от 01.04.2020 г.).

Вы сможете отказать – но будете обязаны предоставить документы об имуществе, имущественных правах и обязательствах компании (сейчас перечень всех данных дополняется и будет позднее утвержден ФНС).

Как избежать незваных гостей? Можно не доводить долги до миллиона – остановитесь на 999 тыс. рублей, но разумнее просто вовремя производить все необходимые отчисления в госбюджет, это все-таки ваша обязанность.

А что, если не пускать представителя ФНС? Вероятно, на первый раз он уйдет, но точно вернется, а вот с участковым или с группой поддержки в виде УЭБиПК – можете проверить сами, но на свой страх и риск, пугает проФНСный канал «Физики и Юрики».