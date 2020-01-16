Курс доллара движется к 200 рублям

В будущем за 1 доллар придется платить 200 рублей. Такой прогноз дали в Центре структурных исследований РАНХиГС.

Его глава Алексей Ведев заявил: «Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля. Он создает основной спрос на иностранную валюту. Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно».

По его словам, популярная теория о пользе слабой национальной валюты для экономики ложна. «Есть две группы экономических агентов: для одних это хорошо, для других плохо», — цитирует его слова «Лента.ру».

Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния. Для этого ЦБ в качестве агента Минфина закупает иностранную валюту. Таким образом укрепившийся в результате выросших экспортных доходов курс рубля ослабевает и достигается его стабильность вне зависимости от колебаний цен на нефть.