Налогоплательщики будут подписывать согласие на получение SMS от налоговиков

На федеральном портале опубликован проект Приказа ФНС о разработке формы бланка согласия на информирование налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам.

Речь идет о рассылке SMS-сообщений в адрес налогоплательщиков.

Такое право ФНС получит с апреля 2020 года. Соответствующие поправки внесены в пункт 7 статьи 31 НК.

Налоговики получили право рассылать налогоплательщикам СМСки, сообщения на электронную почту, а также применять иные способы информирования о задолженности.

Делать это налоговики смогут не чаще одного раза в квартал при условии получения письменного согласия на такое информирование от налогоплательщика.

Бланк такого согласия и разработан вышеназванным проектом.