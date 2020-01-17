ИП на ЕНВД не ведут бухучет. Но могут вести упрощенный учет доходов

ЕНВД рассчитывается исходя из вмененного дохода, то есть потенциально возможного дохода, а не фактически полученного дохода.

Соответственно, обязанность налогоплательщика по уплате ЕНВД возникает независимо от фактически полученного дохода от осуществления предпринимательской деятельности или ее приостановления.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-11-11/96775 от 11.12.2019.

Законодательство о налогах и сборах также не предусматривает обязанности для ИП на ЕНВД вести учет доходов в целях, не связанных с налогообложением.

Кроме того, ИП на ЕНВД вправе не вести бухгалтерский учет.

Для целей, не связанных с налогообложением, ИП на ЕНВД вправе использовать для подтверждения полученных доходов первичные документы, свидетельствующие о факте получения этих доходов (расчетно-платежные ведомости, приходные кассовые ордера и т.п.).

Также для указанных целей ИП на ЕНВД могут вести учет доходов и расходов в упрощенной форме, то есть на основании первичных документов фиксировать поступления денежных средств (выручку) и произведенные расходы.