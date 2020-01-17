Изменятся правила выплаты пенсий иностранцам

Минтруд разработал законопроект, направленный на усиление контроля за выплатой пенсий в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Это связано с произошедшими с 1 ноября 2019 года изменениями в законодательстве в сфере миграции.

Появятся новые основаниям для прекращения и приостановления выплаты страховых пенсий: истечение срока действия удостоверения беженца, поступление сведений об утрате пенсионером статуса беженца или лишении его статуса беженца.

Сведения о приобретении гражданства Российской Федерации, об аннулировании вида на жительство иностранным гражданам или лицам без гражданства, об утрате (лишении) статуса беженца, являющиеся юридически значимыми для своевременного восстановления или прекращения выплаты пенсий и иных социальных выплат, а также для осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета ПФР, предусмотренных для выплаты пенсий, могут быть получены органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Планируемая корректировка законодательства позволит продолжить обеспечивать контроль за выплатой пенсий, пояснили в Минтруде.