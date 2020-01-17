За первого ребенка будут платить маткапитал. Чем же недовольны родители

Только Президент объявил о введении маткапитала за первого ребенка, как граждане уже начали создавать петиции, требуя более справедливого, на их взгляд, решения.

Напомним, по словам Президента, программа маткапитала будет продлена до 2026 года.

Сейчас маткапитал составляет 466 617 рублей.

С 2020 года (то есть задним числом) вступит новое правило.

Семьи будут получать:

при рождении первого ребенка — 466 617 руб.; при рождении второго ребенка — 616 617 руб.; при рождении третьего ребенка государство выплатит за семью 450 тыс. руб. взятого ею ипотечного кредита.

Чем же недовольны родители? Датой вступления в силу будущего закона.

На сайте Chang.org опубликована петиция, призывающая распространить этот закон на детей, рожденных в 2019 году.

«Чем наши дети хуже?», — вопрошает молодая мама. «Складывается ощущение что дети, родившиеся с 1 января 2020 года более привилегированные, чем те, которые родились два дня назад», — пишет она.