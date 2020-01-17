Йцукен, Наташа, привет, солнышко. Самые популярные и опасные пароли

Топ-10 самых популярных в мире логинов и паролей в 2019-м сохранили лидерство с прошлого года, говорится в исследовании DeviceLock.

В него вошли почти 5 млрд уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных.

Ситуация характерна и для России: десятка кириллических пин-кодов также осталась неизменной. Наиболее популярные — «пароль», «йцукен» и «я». В топ-5 входят пароли «любовь» и «привет». В десятку — «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко», говорится в исследовании.

Самые популярные в мире пароли состояли из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e).

Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111. С помощью этих данных мошенники взламывают почты, через которые можно восстановить доступ к онлайн-банку или заказать товары в интернет-магазине за чужой счет.

Использование простых и распространенных паролей говорит о низкой компьютерной грамотности.