Появились банкоматы с видеосвязью для консультаций

ВТБ установил первые в России видеобанкоматы, благодаря которым можно получить консультацию онлайн у сотрудников контакт-центра банка. Об этом пишет издание «РБК» со ссылкой на представителя банка.

Новые банкоматы оснащены экраном и специальным оборудованием для проведения видеоконсультаций, при этом они продолжают выполнять функции приема и выдачи наличных, также с их помощью можно изменить пин-код, запросить мини-выписку и баланс.

Видеобанкоматы работают в отделениях ВТБ в ТЦ «Афимолл» и около станции «Цветной бульвар».

По мнению старшего вице-президента ВТБ Мигеля Маркарянца, новая технология позволит сократить расходы банка и будет востребована в отдаленных точках. Ранее ВТБ сообщало о планах за три года перевести все свои банкоматы на бесконтактную технологию.