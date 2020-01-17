«Яндекс.Деньги» подключились к Системе быстрых платежей

Сервис электронных кошельков «Яндекс.Деньги» подключился к Системе быстрых платежей (СБП), сообщают «Ведомости».

СБП позволяет людям переводить деньги друг другу по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком из ее банков-участников открыты счета отправителя и получателя. Оператор СБП — Центробанк. Сейчас к системе подключены более 30 участников, в том числе все системно значимые банки (они должны были вступить в нее до 1 октября), кроме Сбербанка.

«Яндекс.Деньги» является дочкой Сбербанка, ему принедлежит 75% минус одна акция.

Центробанк создавал СБП как конкурента системе переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона, подключиться к которому могут все банки. До появления СБП Сбербанк не пускал в свою системе других игроков, сейчас в ней участвуют Совкомбанк, «Тинькофф» и СДМ-банк. Сбербанк не торопился подключаться к системе-конкуренту, хотя все банки обязали вступить в СБП. В результате регулятор вынес банку предписание, а затем оштрафовал его, рассказывала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По закону за неисполнение предписания банк может заплатить штраф на сумму до 10 млн руб. Набиуллина пообещала штрафовать Сбербанк до тех пор, пока тот не подключится к системе.

Опцию перевода через СБП можно выбрать в мобильном приложении или онлайн-банке участника системы. Через СБП пользователи могут как пополнять свои кошельки в «Яндекс.Деньгах», так и принимать на них переводы от других людей, говорит представитель компании. «Яндекс.Деньги» планируют добавить возможность платежей через нее от физических лиц юридическим — это позволит оплачивать покупки. Воспользоваться СБП могут только те пользователи кошельков, которые подтвердили личность, предъявив паспорт в офисе компании или в салонах ее партнеров. Доступ к СБП получат те, кто зарегистрировал кошелек на российский номер телефона. Сначала функция появится в приложениях на Android, на IOS обновление пройдет в ближайшее время, рассказывает представитель компании.

Представитель другого сервиса электронных кошельков WebMoney Transfer сообщил о получении актов об успешном прохождении тестов по подключению к СБП и пообещал, что переводы станут доступны в ближайшее время.