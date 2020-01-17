Клерки в шоке, что все вокруг тают от Мишустина и не в курсе, как все на самом деле

Комментарий нашего читателя под очередной новостью о Мишустине не можем оставить без внимания.

Андрей Ярковой негодует, почему все хвалят нового премьера и недавнего главу ФНС за эффективность его работы и блеск достижений. Ведь все не так, как кажется. Выкладываем его слова как обычно без цензуры:

«Не пойму хвалебных комментариев по поводу его ИТ-достижений. В соседнем Казахстане «цифры» если не больше, то и не меньше. То есть это обычная история, а не сверхдостижение для стран с большими территориями.

А давайте о минусах.

(1) Не считаю достижением то количество отчетов, первички, которые взвалены на налогоплательщика. Многие вещи откровенно избыточны, а эффективность налогового контроля держится в основном на латентной сфере – армии бухгалтеров, которые поддерживают эту госфункцию.

(2) Все мы знаем (читатели Клерк.ру) за счет чего ФНС достигло прогресса в сборе налогов при падающей экономике:

запутанное налоговое законодательство,

за счет драматической девальвации рубля и высоких экспортных доходов,

за счет косвенного налогообложения вне зависимости от экономического результата,

за счет применения драконовских санкций за налоговые правонарушения,

за счет возложения обязательств однодневок на добросовестных налогоплательщиков при отсутствии сервиса проверок контрагентов,

за счет непризнания расходов, придирок к первичным документам налплатов,

за счет системы сложного возмещения НДС по экспортным операциям,

за счет повышения стоимостной базы для имущественных налогов и расширение базы как для граждан, так и для компаний,

за счет роста ставок налогов (НДС, ЕНВД, акцизов),

за счет передачи в ведение ФНС функций по сбору квазиналогов (типа утилизационного сбора),

за счет передачи страховых взносов от странно работающей организации «Пенсионный фонд РФ»,

борьба ЦБ РФ с обналичкой (на 99% обеления зарплата заслуга ЦБ, а не усилий ФНС. Не нужно себе лишнего приписывать),

введение новых налогов и сборов.

Заведомое создание санкционных, драконовских ситуаций для налогоплательщика отличает ненормальную налоговую систему от системы, направленной на стимулирование экономического роста.

Российский налогоплательщик действует в довольно агрессивной среде и планомерно снижает экономическую активность. При повышении качества налогового администрирования обычно снижают ставки налогов, но мы не видим, чтобы об этом шли разговоры. Можно ли назвать эффективным способом «меньше кормить, больше доить»? На коротком этапе «да». Вдолгую всем понятно, что «нет». Мишустин никогда не действовал в конкуренции соседних экономик (мы видим, как растут соседи). Прессовать налогоплательщиков внутри национальной экономики без понимания экономического эффекта такой фискальной политики, это всего лишь одно умение, а не комплекс необходимых для РФ компетенций.

На сегодня хотелось бы премьера, который понимал бы, что нужно уметь не только отбирать, но и развивать. ФНС не та служба, из которой может выйти премьер с пониманием развития страны. Примером был его начальник – А. Силуанов. Считать расходы по накопленной кубышке «да», они умеют. Все остальное «нет», мы не видели ни грамма стратегической долгосрочности в их действиях.

PS. при этом новый премьер знает свое место. Функции по сбору таможенных платежей от таможни так и не забрал. А какие богатства находят у причастных к таможенной службе РФ, мы периодически видим.