А как вам прибавка к пенсии в одну копейку? И такое бывает

Жительнице города Кемерово повысили пенсию на 1 копейку. Об этом написал портал «Абажур».

В декабре ей выплатили пенсию в размере 8813 рублей 50 копеек, а в январе — 8813 рублей 51 копейку. При этом у пенсионерки трудовой стаж 30 лет, но, как заявляет ПФР, архив предприятия, на котором она работала, не сохранился. Поэтому она получает минимальную пенсию по старости, а до прожиточного минимума ей доплачивает государство.

Прожиточный минимум в Кемеровской области один из самых низких в стране.

Ранее похожая история произошла в Курганской области. Там местной жительнице увеличили пенсию на 1 рубль 10 копеек.