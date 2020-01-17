Главой ФНС стал Даниил Егоров

Несколько дней все гадали, кто станет новым руководителем налоговой службы. И вот завеса тайны открылась.

Только что стало известно, что новый премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой ФНС своего бывшего заместителя Даниила Егорова.

Даниил Вячеславович Егоров родился в 1975 году в Москве.

В 1998 году окончил Московский Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция.

В период с 2000 по 2001 являлся членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам. С 2001 работает в налоговых органах.

С 2009 по 2010 годы замещал должность замначальника отдела контрольной работы УФНС РФ по городу Москве. Позже замещал должность начальника отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника управления и начальника управления досудебного аудита ФНС.

С 2010 г. по май 2011 — замещал должность начальника отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника Управления и начальника Управления досудебного аудита ФНС.

В качестве заместителя Мишустина был главным по проверкам — координировал работу по методологическому обеспечению контрольной работы, мониторингу, обобщению и анализу результатов проведения налоговых проверок. Под его руководством проводился анализ схем ухода от налогов.