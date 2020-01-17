Силуанов остается, Топилин – нет, что остальные?

Нового главу ФНС дождались, теперь ждем объявление нового кабинета министров.
Нет, не всех отставили и вновь назначат.
Силуанов продолжит заниматься финансовым блоком, делится инсайдом телеграмм-канал «Boston Tea Party».
Есть и другие данные от канала «Т-34»: «Подтверждается информация, что помощник президента по экономике Андрей Белоусов займет пост первого вице-премьера. Кабинет покидают следующие персоны: и.о. вице-премьера, главы аппарата правительства Константин Чуйченко, и.о. министра просвещения Ольга Васильева, и.о. руководителя Минтруда Максим Топилин, и.о. министра здравоохранения Вероника Скворцова, и. о. главы Минкультуры Владимир Мединский. Также уходят следующие и.о. вице-премьера: Ольга Голодец, Виталий Мутко, Юрий Трутнев,Максим Акимов».