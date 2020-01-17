Силуанов остается, Топилин – нет, что остальные?

Над.К Зайдите в ФБ и спросите у непосредственных участников событий, что они делали. Их много и поступа... Налоговая массово блокирует ЭЦП из-за расхождений по НДС

Konstantin_Anisko Мухаха. Типичная схема обнала и типичная сказка про гениального маркетолога. Статья-то о чем?... В банках не отличают белый бизнес от черного

Кошки Рyлят Перетасовать колоду, достать оттуда шестерку и побить ею туза © Это основной (и единственный) при... Главой ФНС стал Даниил Егоров

Ali А вы новость для кого пишет, для пострадавших?Да будет легче, когда понимаешь на кого жаловаться ... Налоговая массово блокирует ЭЦП из-за расхождений по НДС

Лена Мяснянкина А у меня племянница родилась в августе 2017 года. Ей не положено пособие нидо 1,5 лет, ни до 3х л... Новые пособия на детей до 3 лет: чем недовольны родители

Над.К У бизнеса на грани выживания нет денег на Лексус, не выдумывайте... Мишустин 2.0: что сделал и что сделает

Ali Что говорит УЦ который выдал ЭЦП? Налоговая не может взять и заблокировать, максимум направить за... Налоговая массово блокирует ЭЦП из-за расхождений по НДС

Vadim_Medvedev Грань выживания - это когда сотрудникам задерживают зарплату, а собственник купил себе новый лекс... Мишустин 2.0: что сделал и что сделает

ToT Кто такой Даниил Егоров, новый глава ФНС Главой ФНС стал Даниил Егоров

konsyltant Не согласен на счет договоров поставки. Читаем внимательно Налоговый КодексЕНВД Статья 346.26. Об... ИП на ПСН и клиенты-юрлица: запрета нет

Nadya_20 А как будут маркировать цветы? Как-то мы работаем на кнопочном кассовом аппарате, и все нас устра... Кнопочные кассы скоро уйдут с рынка