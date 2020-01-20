И смех, и грех… Какие штампы ставят медики на рецепты для вычета по НДФЛ

С 2019 года социальный вычет по НДФЛ можно получить при покупке абсолютно любых лекарств, назначенных врачом.

Но для получения вычета необходимо, чтобы врач оформил рецепт (форма 107-1/у) с проставлением специального штампа «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика » в соответствии с приказом Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.

В частности, о необходимости такой надписи на рецепте напомнила ФНС в письме от 08.05.2019 № БС-4-11/8737.

На практике возникают трудности с получением таких рецептов. То у медиков нет нужных бланков, то штампа. Иногда они просто отказываются выдавать такой рецепт на безрецептурные лекарства. О недопустимости такого отказа, кстати, сообщил Минздрав в письме № 25-4/3085695-8611 от 02.08.2019.

Между тем со времени внесения поправок в правила получения вычета на лекарства прошел почти год и медорганизации под натиском пациентов начали обзаводиться специальными штампами (иметь которые они были обязаны еще с 2001 года).

Однако в процессе происходят конфузы. Об этом, в частности, поведала читательница нашего форума.

В бухгалтерии поликлиники ей поставили заветный штамп на рецепт. Но строке «ИНН налогоплательщика» указан ИНН лечебного учреждения, а не пациента, претендующего на вычет НДФЛ, который, собственно и является налогоплательщиком этого налога.

Участники обсуждения отмечают, что ситуация смешная.

Почти 20 лет поликлиника не могла приобрести нужный штамп и вот наконец-то свершилось... Но увы, не то.

Сколько лет пациентам придется ждать теперь уже правильного штампа?