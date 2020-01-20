Красивый госномер на ваше авто может обойтись в 4,5 млн. рублей

Разработаны поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств» в части разработки правил предварительного резервирования за физлицом — владельцем авто государственного регистрационного номера с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями.

Речь идет о так называемых красивых номерах.

Можно будет предварительно зарезервировать госномер из числа отнесенных к отдельному перечню. Указанный перечень будет закреплен в статье 333.33 НК, определяющем размер госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств. Соответствующие поправки в НК уже разработаны и размещены на федеральном портале.

Процедура предварительного резервирования будет определяться региональными властями и может представлять собой либо выбор заинтересованным гражданином РФ «красивого» номера, из числа доступных, при оплате соответствующей госпошлины, либо участие гражданина в аукционе, организованном субъектом РФ.

Госпошлина за регистрацию авто с присвоением госномеров с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями после предварительного резервирования или при принятии транспортного средства с имеющимся госномером новым владельцем составит:

за цифровые обозначения 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, — 150 000 рублей;

за цифровые обозначения 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999, с одинаковыми буквенными обозначениями — 600 000 рублей;

за цифровые обозначения 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 — 100 000 рублей;

за цифровые обозначения 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 с одинаковыми буквенными обозначениями — 450 000 рублей;

за цифровые обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 — 100 000 рублей;

за цифровые обозначения 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009с одинаковыми буквенными обозначениями — 300 000 рублей;

за цифровые обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 —; 50 000 рублей;

за цифровые обозначения 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090 с одинаковыми буквенными обозначениями — 150 000 рублей;

за цифровые обозначения (за исключением цифровых обозначений 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 777, 800, 888, 900, 999) с одинаковыми буквенными обозначениями — 200 000 рублей;

за буквенно-цифровые обозначения (за исключением цифровых обозначений 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 777, 800, 888, 900, 999 с разными буквенными обозначениями) — 5 000 рублей.

При этом госпошлина может быть увеличена субъектом РФ, но