Сбербанк готовит ребрендинг своей экосистемы

Большая часть компаний экосистемы Сбербанка SberX в июне получит логотипы, единый корпоративный цвет и приставку «Сбер».

Ребрендинг проходит в рамках трансформации Сбербанка из классического банка в технологическую компанию, пишет РБК. Изменения могут не коснуться компаний с узнаваемым собственным брендом, а также тех компаний, с которыми Сбербанк не хочет себя ассоциировать.

В мае 2019 года глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что банк зарегистрировал все возможные вариации названий доменов, которые могут быть использованы в экосистеме SberX. При этом он отметил, что руководству банка пришлось выкупать какие-то названия, среди которых SberX.

Ранее обновленный логотип появился у Сбербанка. Разработанный десять лет назад бело-зеленый круг с галками заменят на квадрат нового корпоративного цвета. О разработке этого логотипа источники РБК рассказали в августе 2019 года. По их словам, справа от квадрата будет размещаться наименование бренда «Сбер», а затем название структур, входящих в экосистему.

В экосистему Сбербанка SberX входит более 20 финансовых и нефинансовых компаний из разных отраслей: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие. В июле 2019 года Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании СП на 100 млрд руб. по развитию сервисов такси и доставки еды, а 26 августа банк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group, куда входят интернет-издания Lenta.Ru, Gazeta.Ru, порталы Rambler, Afisha.Ru и онлайн-кинотеатр Okko.