Мишустину рекомендовали оцифровать экономику также, как оцифровали ФНС

«Если новый премьер оцифрует всю экономику и социалку, как он сделал это в подчинённом ему ведомстве, страна совершит серьёзный рывок вперёд. Тогда никто наших граждан обманывать не будет. Мы шагнём из средневековья сразу в космическую эру», — заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Он отметил, что с древних времён вся экономика в государстве регулируется налогами. Чем лучше созданная в государстве налоговая система, тем быстрее страна получает доходы и тем эффективнее распределяются расходы, отметил он.

Лидер ЛДПР рассказал, что нужно в первую очередь сделать новому премьер-министру для улучшения благосостояния граждан России.

«Задача добиться, чтобы бедные люди не беднели дальше, их жизненный уровень повышался, а богатые, наоборот, чтобы не очень богатели. Мы, фракция ЛДПР, постараемся добиться ввода налога на сверхдоходы, чтобы налоговые отчисления от суммы, например, свыше 10 миллионов рублей, шли в казну государства. И наоборот, самые малоимущие граждане должны платить как можно меньше. В этом случае у нас молодые семьи смогут стать миллионерами. Один семейный капитал, второй, льготная ипотека и прочее. Эта сумма вся вместе составит около миллиона рублей. Всё, для того, чтобы они нормально жили, воспитывали детей», — рассказал глава фракции ЛДПР в Госдуме.