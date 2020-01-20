Чаевые можно будет платить электронно

Национальная система платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей) рассматривает варианты создания сервиса электронных чаевых.

В частности, данный сервис может быть реализован при помощи QR-кода в разработанной Банком России СБП, сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК.

«Мы заинтересованы в создании сервиса электронных чаевых. В настоящее время рассматриваются различные варианты реализации такого функционала: как через оплату по QR-коду в рамках Системы быстрых платежей, так и через другие сервисы НСПК», — сообщили в пресс-службе.

Банк России в начале 2019 года запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас в Системе быстрых платежей более 30 участников, в том числе 10 крупнейших банков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ, по состоянию на 25 декабря 2019 года россияне совершили 6,3 млн операций более чем на 55 млрд руб. Средняя сумма одного перевода при этом составляет 8,8 тыс. руб.

Кроме того, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных — 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.