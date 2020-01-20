Чайку отправили в полет. Главный прокурор уходит в отставку

Юрий Чайка покидает пост генерального прокурора «в связи с переходом на другую работу», сообщают РИА Новости.

На эту должность Владимир Путин предложил заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.

Освобождение Чайки от обязанностей, которые он исполнял с июня 2006 года, и назначение Краснова Совет Федерации планирует рассмотреть 22 января, рассказал источник в верхней палате парламента. Чем именно Чайка займется в дальнейшем, пока не известно.

Игорь Краснов занимал должность зампредседателя СКР с мая 2016 года, до этого в течение пяти лет был старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР.

Краснов расследовал покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, он занимался делами ультранационалистов — об убийствах судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Генерал-лейтенант юстиции Краснов участвовал в расследовании многомиллиардных хищений на космодроме Восточный. Одним из последних его громких дел стало расследование убийства политика Бориса Немцова. Известно, что Краснов начал следствие, но затем его передали другому следователю.

Он считается одним из офицеров, наиболее близких к председателю СКР Александру Бастрыкину.