Депутаты не поддержали запрет на принятие в конце года законов о налогах

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который запрещает в сентябре-декабре рассматривать и принимать законы, устанавливающие новые налоги и сборы. Об этом сообщили РИА Новости.

Согласно документу, внесенному группой депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, такие законодательные акты не могут быть в период с 1 сентября до 31 декабря рассмотрены и приняты в первом, втором или третьем чтениях. Изменение предлагалось внести в статью 5 Налогового кодекса (НК).

Данная инициатива призвана сделать перемены в налоговом законодательстве более предсказуемыми, а их подготовку более открытой, пояснял ранее Миронов. По его словам, для оценки возможных последствий новых налоговых инициатив нужна широкая общественная дискуссия. Бизнес и граждане должны заблаговременно знать, какие налоговые изменения их ожидают, иметь возможность высказывать по этому поводу свое мнение и влиять на позицию депутатов, считает депутат.

Против принятия законопроекта выступило правительство РФ, отметив, что рассматриваемый в нем вопрос «не относится к предмету ведения регулирования законодательства о налогах и сборах». Кабмин напоминает, что в соответствии со статьей 2 НК законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действия (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Позицию кабмина разделяет и бюджетный комитет.