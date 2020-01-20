Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона об изменении Конституции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.