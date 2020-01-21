От нового кабмина ждут установление 5-летнего запрета на введение новых налогов

Ряд предложений к Правительству в адрес нового премьера Михаила Мишустина направила партия «Справедливая Россия». Заявление опубликовано на сайте партии.

Один из блоков заявления посвящен экономике.

Новому премьеру, в частности, предложено принять следующие меры:

– изменение денежно-кредитной политики с консервативно-сдерживающей на политику поддержки и стимулирования платежеспособного спроса широких слоёв населения;

– деофшоризация капиталов, возвращение в национальную юрисдикцию стратегических предприятий, а также введение ограничительных мер, связанных с обладанием гражданства зарубежных государств и недвижимости на их территориях в отношении лиц, принимающих стратегические для Российской Федерации решения;

– перераспределение налоговых доходов между федеральным центром и субъектами Российской Федерации;

– установление дифференцированного подхода к налогообложению продукции в зависимости от глубины переработки и величины добавочной стоимости;

– справедливое и эффективное распределение природной ренты;

– существенное ограничение роста тарифов естественных монополий, включающее в себя мораторий на их повышение в течение 5 лет;

– полный запрет на введение новых требований в отношении бизнеса в течение 5 лет;

– абсолютный запрет установления новых налогов, неналоговых платежей, сборов, пошлин в отношении бизнеса в течение 5 лет.