Сбербанк пояснил, как мошенники получают данные карт

Мошенники получают доступ к номерам банковских карт не только в теневом сегменте интернета – данная информация может утечь в сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии «пластика» друг другу в мессенджерах, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт, это не так – их легко можно достать в теневом интернете и не только. Это происходит по той причине, что часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо – это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», – заявил он.

Зампред правления Сбербанка также объяснил, что мошенники сегодня легко могут получить доступ к информации, с помощью которой могут разговорить потенциальную жертву, используя методы социальной инженерии.

«Как правило, мошенники имеют минимальный набор данных о предполагаемых клиентах – для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефон жертвы. Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор. И это большая проблема», – отметил Кузнецов.

Сбербанк в декабре рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт клиентов банка, в числе которых – звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера. При этом в кредитной организации отмечали, что стоит сразу заканчивать разговор, как только собеседник попросит предоставить данные о карте или интернет-банке.