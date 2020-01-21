ФНС все чаще отказывает в регистрации гендира через ЭЦП

В последнее время ФНС все чаще отказывает в регистрации нового директора организации через ЭЦП и отправляет к нотариусу за удостоверением подписи на форме Р14001. В ситуации разбирался блог АнтиФинРазведка.

Имеется компания «Рога», в которой есть директор Иван. Директор Иван прекращает свои полномочия и передает их новому директору — Петру, с поручением внести изменения в ЕГРЮЛ путем подачи формы Р14001 в ФНС.

На руках мы имеем решение о смене директора компании «Рога».

Далее — делаем ЭЦП Петру, как новому директору.

Чтобы внести изменения в ЕГРЮЛ нам необходимо подать в нашу ФНС форму Р14001.

И здесь у нас 3 варианта:

Подать самому через онлайн сервис налоговой и подписать ЭЦП; Отключить рекламу Подать самому лично или почтой России, предварительно заверив подпись на указанной форме у нотариуса; Подать через нотариуса, подписав ЭЦП нотариуса.

Конечно, подача через ЭЦП — самый быстрый и удобный способ, ну экономически выгодный.

Скачиваем бланк формы Р14001, заполняем и формируем необходимый пакет документов — непосредственно форма и решение о смене директора. Далее все это подписываем ЭЦП нового директора и отправляем через личный кабинет налогоплательщика в ФНС.

Казалось бы — вот и всё.

Однако, ФНС стала повально отказывать в регистрации и посылать всех к нотариусу, указывая, что не была соблюдена нотариальная форма представленных документов. Кроме того, в некоторых решениях об отказе, ФНС указывает на то, что заявление по форме Р14001 подано неправомочным лицом, поскольку такое лицо не указано в качестве директора в ЕГРЮЛ несмотря на то, что документы подписаны ЭЦП. Но ведь это и логично, что данных о таком физлице, как о директоре, не будет в ЕГРЮЛ, если он только собирается внести изменения в такие сведения. Более того, при смене руководителя заявителем всегда является новый директор (ст. 9 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). Эта же норма прямо прописана в п. 2 Приказа Минфина России от 30.09.2016 № 169н «Об утверждении Административного регламента предоставления ФНС государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

Как следует из выводов Постановления ВС РФ от 25.07.2016 по делу № 34-АД16-5, возникновение либо прекращение полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица с фактом внесения в государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) таких сведений не связаны, а обусловлены принятием соответствующего решения компетентным органом управления такого юридического лица или истечением срока его полномочий. Таким образом, новый директор компании «Рога» Петр вправе осуществлять представление интересов компании в полной мере и на законных основаниях с момента принятия общим собранием участников (или единственным участников) решения о смене руководителя.

Нормами ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ФЗ «Об электронной подписи» установлено, что заявление по форме Р14001 может быть направлено в электронном виде с использованием сертификата ключа проверки электронной подписи, выданного юридическому лицу с отражением сведений о физическом лице, действующем от имени юридического лица на основании учредительных документов юридического лица или доверенности, при этом заявителем может являться только физическое лицо — новый руководитель юридического лица.

Согласно п. 1.2 ст. 9 Закона О гос. регистрации свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемом при гос. регистрации заявлении не требуется в случае направления документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Кроме того, в нашем распоряжении имеется письмо от 2015 года, в котором ФНС дает пояснения в частном порядке о том, что при подаче заявлений и документов в электронной форме на внесение изменений в ЕГРЮЛ, не касающихся внесения изменений в учредительные документы юрлица, подписанных ЭЦП, удостоверяющей надписи не требуется согласно Закону О гос. регистрации. Требование одно — чтобы из ЭЦП следовало, что физлицо, которому принадлежит ЭЦП, обладает полномочиями выступать заявителем.

Поэтому отказ ФНС при указанных обстоятельствах не обоснован. Можно смело обжаловать! Как и сделала ООО «Системные Технологии». В своем решении от 15.08.2019 Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-129925/19-33-1168 признал незаконным и отменил решение МИФНС России № 46 по г. Москве об отказе в государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, а также обязал МИФНС России № 46 по г. Москве внести в ЕГРЮЛ сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Системные Технологии». В апелляции данное решение устояло.

Однако можно понять и ФНС в такой ситуации. В прошом году были массовые жалобы на незаконную смену директоров именно с использованием онлайн-сервиса и ЭЦП. И «Клерк» неоднократно об этом писал.