Еще одну форму отчетности отменили

Сведения о среднесписочной численности больше не будут сдаваться отдельным отчетом. Закон в третьем чтении с поправками в статью 80 Налогового кодекса был принят Госдумой сегодня.

Начиная с отчетности за 2020 год такие сведения будут включаться в расчет по страховым взносам.

Изменения касаются не только давно работающих организаций, но и только что зарегистрированных. Они с 2021 года не должны будут сдавать сведения до 20 числа месяца, следующего за месяцем регистрации фирмы. Однако в 2020 году правила остаются старыми, поскольку изменения в статью 80 вступают в силу с 1 января 2021 года.

В этом же принятом законе есть и другие поправки в НК, но они носят технический характер. Поскольку было изменено название закона о налоге на профессиональный доход (№ 422-ФЗ от 27.11.2018), то в Налоговый кодекс надо было соответствующие изменения. Что и было сделано.