Медведев отфрендился от аккаунта правительства России

Пока мы ждем новостей о новом кабинете министров, стало известно, что бывший премьер Медведев отписался от официального аккаунта правительства России в Instagram. И обновил подпись. Об этом пишут «Открытые медиа».

Это была единственная страница, на которую Медведев был подписан за все время существования своего аккаунта. А завел его Медведев еще 18 мая 2012 года, через несколько дней после того как оставил пост президента России и возглавил правительство.

Еще на прошлой неделе бывший премьер сохранял эту подписку. Речь идет об отмене подписки на официальной аккаунт российского правительства, который ведет пресс-служба госоргана.

При этом сам government_rf сохранил подписку на аккаунт экс-премьера.

Медведев объявил об отставке правительства 15 января, сразу после послания президента Федеральному собранию, на котором глава государства предложил изменить Конституцию. В тот же день Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности. После отставки Медведев не делал публикаций в соцсети, однако количество его подписчиков незначительно выросло. По данным на 17:00 (мск) 15 января у аккаунта чиновника было 2 675 333 подписчиков. К 13:00 вторника их стало на 311 человек больше.