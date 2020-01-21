У самозанятых сбоит «Мой налог»

Пока руководство ФНС, как бывшее, так и нынешнее, расхваливает новую налоговую систему для самозанятых, пользователи приложения «Мой налог» и плательщики налога сталкиваются с проблемами.

Вот такую историю рассказали в журнале Тинькофф Банка Т-Ж:

«В сентябре зарегистрировалась. Тут нужно отметить, что живу я в Перми, поэтому на учёт встала в Казани. И все было хорошо до 1 января, когда я сменила регион с Казани на Пермь.

Теперь налоговая Перми выставила мне счёт на уплату налога, судя по сумме счета, это налог за ноябрь, который уже оплачен.

При этом в приложении мой налог начисляются пени на пени. Тех.поддержка играет в глухой телефон»

Сначала от техподдержки присылали автоматические ответы с просьбой прислать скриншот, потом написали, что проблема решена. Однако пени продолжают капать. Что делать, непонятно.

Как оказалось, проблемы бывают и в Москве, о них рассказала Анна:

«В декабре и в Москве налоговая ударилась головой и выставила счет и пени, но все платежи и счета должны выставляться только через Мой Налог, я писала в поддержку приложения, оттуда быстро ответили, что взяли вопрос в работу, через примерно неделю все счета на госуслугах от налоговой, включая пени — исчезли».

Основная проблема в таких случаях в том, что непонятно, куда обращаться. Техподдержка отправляет к разработчикам или в налоговую. А налоговая инспекция заявляет, что это не её вина и посылает обратно в техподдержку.

О сбоях в работе с самозанятыми написали и на форуме «Клерка»:

«В приложении Мой налог на сумму своевременно уплаченного налога одновременно переплата и задолженность, и пени начислены ... Мне кажется немного жестоко для самозанятых такие квесты устраивать. Я-то как работающий бухгалтер особо и не удивляюсь, а как должен со всем этим разбираться человек, которые тортики, например, печет? Обещали всё для людей, а вышло как всегда», — написали еще в сентябре в теме «НДП проблемы с зачислением».

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