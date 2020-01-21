У самозанятых сбоит «Мой налог»

Пока руководство ФНС, как бывшее, так и нынешнее, расхваливает новую налоговую систему для самозанятых, пользователи приложения «Мой налог» и плательщики налога сталкиваются с проблемами.
Вот такую историю рассказали в журнале Тинькофф Банка Т-Ж:
«В сентябре зарегистрировалась. Тут нужно отметить, что живу я в Перми, поэтому на учёт встала в Казани. И все было хорошо до 1 января, когда я сменила регион с Казани на Пермь.Сначала от техподдержки присылали автоматические ответы с просьбой прислать скриншот, потом написали, что проблема решена. Однако пени продолжают капать. Что делать, непонятно.
Теперь налоговая Перми выставила мне счёт на уплату налога, судя по сумме счета, это налог за ноябрь, который уже оплачен.
При этом в приложении мой налог начисляются пени на пени. Тех.поддержка играет в глухой телефон»
Как оказалось, проблемы бывают и в Москве, о них рассказала Анна:
«В декабре и в Москве налоговая ударилась головой и выставила счет и пени, но все платежи и счета должны выставляться только через Мой Налог, я писала в поддержку приложения, оттуда быстро ответили, что взяли вопрос в работу, через примерно неделю все счета на госуслугах от налоговой, включая пени — исчезли».Основная проблема в таких случаях в том, что непонятно, куда обращаться. Техподдержка отправляет к разработчикам или в налоговую. А налоговая инспекция заявляет, что это не её вина и посылает обратно в техподдержку.
О сбоях в работе с самозанятыми написали и на форуме «Клерка»:
«В приложении Мой налог на сумму своевременно уплаченного налога одновременно переплата и задолженность, и пени начислены ... Мне кажется немного жестоко для самозанятых такие квесты устраивать. Я-то как работающий бухгалтер особо и не удивляюсь, а как должен со всем этим разбираться человек, которые тортики, например, печет? Обещали всё для людей, а вышло как всегда», — написали еще в сентябре в теме «НДП проблемы с зачислением».Член Российского союза аудиторов Людмила Ганичева сделала вместе с нами онлайн-курс «ИП и самозанятые: налоги, отчетность, проверки».
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