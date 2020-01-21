«Мегафон» проиграл налоговикам суд о передаче данных о счетах абонентов

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск «Мегафона», который требовал признать недействительным штраф Федеральной налоговой службы (ФНС), за отказ предоставлять данные о счетах абонентов в его биллинговой системе. Это следует из картотеки арбитражных дел, пишет «Интерфакс».

«Мегафон» планирует подать апелляцию, как только получит мотивировочную часть решения, сказал представитель оператора.

«Мы по-прежнему считаем, что детализация соединений абонентов относится к тайне связи и может передаваться государственным органам только по решению суда», — заявил он.

15 января такой же суд проиграла копания МТС. Она также планирует оспорить решение суда.

Ближайшее заседание по аналогичному иску «Вымпелкома» назначено на 22 января.

«Большая тройка» мобильных операторов в ноябре решила обжаловать штрафы ФНС. Компании просили объединить их иски в одно производство, но получили отказ суда.