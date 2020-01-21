Кто станет налоговым куратором в Минфине

Новым замминистра финансов, курирующим налоги, в правительстве Михаила Мишустина может стать директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Он заменит Илью Трунина, пишут «Ведомости», который, возможно, перейдет в Правительство. По словам источников «Ведомостей», он может стать заместителем руководителя аппарата.

Сазанов до 2012 г. работал в Минэнерго, затем занимался налогами нефтегазовой отрасли в Минфине, в феврале 2015 г. ушел в администрацию президента, а спустя год вернулся в Минфин. Сазанов заточен на нефтяные налоги и вообще скорее нефтяник, чем налоговик, рассказывает работавший с ним чиновник. Он очень хорошо разбирается в отрасли, говорит другой чиновник. Все работавшие с ним консультанты, чиновники и представители бизнеса характеризуют Сазанова как очень жесткого переговорщика, который тем не менее умеет прислушиваться к оппонентам и вникать в проблемы компаний и отраслей.

В министерстве он активно занимался налоговым маневром — постепенное обнуление экспортных пошлин и повышение НДПИ. Изначально планировалось, что реформа завершится к 2018 г., но маневр был приостановлен. В 2018 г. президент Владимир Путин поручил завершить его к 2024 г. Таким образом Минфин рассчитывал расширить налоговую базу, а также дестимулировать производство темных нефтепродуктов — благодаря экспортной пошлине НПЗ могут приобретать нефть со скидкой, так как внутренняя цена рассчитывается как экспортная — за вычетом пошлины и расходов на транспортировку.

В итоге правительство, испугавшись роста внутренних цена на топливо, решило поддержать и НПЗ. За поставку топлива на внутренний рынок они получили компенсацию. Сначала власти компенсировали 60% разницы между экспортными ценами и фиксированной ценой 56 000 руб. за 1 т бензина и 50 000 руб. за 1 т дизельного топлива. В середине 2019 г. компенсация выросла — с 1 июля фиксированная цена была снижена до 51 000 и 46 000 руб., разными стали и поправочные коэффициенты — 0,75 и 0,7 соответственно. А с 2020 г. государство возвращает нефтяникам 68 и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой (она индексируется) бензина и дизельного топлива соответственно.

Сазанов был против роста таких доплат. «По итогам 2018 г. мы, скорее всего, увидим рост выручки нефтяных компаний более чем на 30%, рост чистой прибыли — в два раза, рост свободного денежного потока — в 2,5 раза. В этих условиях говорить, что государство должно взять на себя еще дополнительные доплаты нефтяникам за поставки на внутренний рынок, по отношению к гражданам, которым повысили НДС с 18 до 20%, на фоне обсуждения пенсионной реформы это абсолютно несправедливо», — говорил он в сентябре 2018 г. и советовал нефтяникам привыкнуть к доходности не 40, а 20%.

В Минфине Сазанов всегда бился с отраслевыми лоббистами: чиновниками и бизнесменами, в первую очередь нефтяниками, рассказывают собеседники «Ведомостей». В переговорах с Сазановым трудно, если он в чем-то уверен, то до последнего стоит на своем, отмечают консультанты нефтегазовых компаний.