Данные для расчёта НДПИ и НДД за декабрь 2019 года

ФНС опубликовала данные для расчета налога на добычу полезных ископаемых для нефти и газового конденсата, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также ставка акциза на нефтяное сырье за декабрь 2019 года.

Так, средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья — 65,47 долл. США за баррель. Среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемое Центральным банком РФ, за все дни налогового периода — 62,9410.

Значение коэффициента Кц — 12,1710. Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп опубликованы на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

Средняя цена одной тонны сырой нефти марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья и ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанные из нее, размещены на официальном сайте Министерства экономического развития РФ.