С 2021 года отменят НДС и НДФЛ. Узнайте, в каких регионах

В Госдуму внесен законопроект № 886255-7 с поправками в НК, который предусматривает масштабные льготы для россиян. Но не для всех.

Законопроект направлен на освобождение граждан России и российских организаций дальневосточного региона от восьми федеральных налогов:

· от НДС;

· от уплаты акцизов;

· от НДФЛ;

· от налога на прибыль организаций;

· от НДПИ;

· от водного налога;

· от уплаты госпошлины;

· от сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Предполагается, что закон вступит в силу с начала 2021 года.

В пояснительной записке отмечается, что Дальний Восток - это наиболее удаленный от центра регион России и самый депопулирующий.

Речь идет о следующих регионах:

· Республика Саха (Якутия);

· Бурятия;

· Приморский край;

· Хабаровский край;

· Забайкальский край;

· Амурская область;

· Камчатская область;

· Магаданская область;

· Сахалинская область;

· Еврейская автономная область;

· Чукотский автономный округ.

Отмечается, что здесь проживает всего 5% населения России. Освобождение граждан России и российских организаций от федеральных налогов благотворно скажется на уровне жизни жителей Дальневосточного федерального округа и лишь ненамного уменьшит объем федерального бюджета в виде выпадающих доходов.

При этом данная мера позволит привлечь граждан России из других регионов переселиться в дальневосточный регион, в том числе для создания новых российских организаций, чья деятельность будет направлена на повышение экономического потенциала страны.

Автор проекта – депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко.

На проект получено отрицательное заключение Правительства.