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С 2021 года отменят НДС и НДФЛ. Узнайте, в каких регионах

В Госдуму внесен законопроект № 886255-7 с поправками в НК, который предусматривает масштабные льготы для россиян. Но не для всех.

 Законопроект направлен на освобождение граждан России и российских организаций дальневосточного региона от восьми федеральных налогов:

·      от НДС;

·      от уплаты акцизов;

·      от НДФЛ;

·      от налога на прибыль организаций;

·      от НДПИ;

·      от водного налога;

·      от уплаты госпошлины;

·      от сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Предполагается, что закон вступит в силу с начала 2021 года.

В пояснительной записке отмечается, что Дальний Восток - это наиболее удаленный от центра регион России  и самый депопулирующий.

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Речь идет о следующих регионах:

·      Республика Саха (Якутия);

·      Бурятия;

·      Приморский край;

·      Хабаровский край;

·      Забайкальский край;

·      Амурская область;

·      Камчатская область;

·      Магаданская область;

·      Сахалинская область;

·      Еврейская автономная область;

·      Чукотский автономный округ.

Отмечается, что здесь проживает всего 5% населения России. Освобождение граждан России и российских организаций от федеральных налогов благотворно скажется на уровне жизни жителей Дальневосточного федерального округа и лишь ненамного уменьшит объем федерального бюджета в виде выпадающих доходов.

При этом данная мера позволит привлечь граждан России из других регионов переселиться в дальневосточный регион, в том числе для создания новых российских организаций, чья деятельность будет направлена на повышение экономического потенциала страны.

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Автор проекта – депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко.

На проект получено отрицательное заключение Правительства.

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