С 2021 года отменят НДС и НДФЛ. Узнайте, в каких регионах

В Госдуму внесен законопроект № 886255-7 с поправками в НК, который предусматривает масштабные льготы для россиян. Но не для всех.
Законопроект направлен на освобождение граждан России и российских организаций дальневосточного региона от восьми федеральных налогов:
· от НДС;
· от уплаты акцизов;
· от НДФЛ;
· от налога на прибыль организаций;
· от НДПИ;
· от водного налога;
· от уплаты госпошлины;
· от сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.
Предполагается, что закон вступит в силу с начала 2021 года.
В пояснительной записке отмечается, что Дальний Восток - это наиболее удаленный от центра регион России и самый депопулирующий.
Речь идет о следующих регионах:
· Республика Саха (Якутия);
· Бурятия;
· Приморский край;
· Хабаровский край;
· Забайкальский край;
· Амурская область;
· Камчатская область;
· Магаданская область;
· Сахалинская область;
· Еврейская автономная область;
· Чукотский автономный округ.
Отмечается, что здесь проживает всего 5% населения России. Освобождение граждан России и российских организаций от федеральных налогов благотворно скажется на уровне жизни жителей Дальневосточного федерального округа и лишь ненамного уменьшит объем федерального бюджета в виде выпадающих доходов.
При этом данная мера позволит привлечь граждан России из других регионов переселиться в дальневосточный регион, в том числе для создания новых российских организаций, чья деятельность будет направлена на повышение экономического потенциала страны.
Автор проекта – депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко.
На проект получено отрицательное заключение Правительства.