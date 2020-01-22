Доходы членов нового правительства: бедных там нет

Газета «Коммерсантъ» опубликовала доходы членов нового правительства за 2018 год.

По информации издания, доход премьер-министра Михаила Мишустина в 2018 году составил почти 19 миллионов рублей, а первого вице-премьера Андрея Белоусова — около 7,68 миллиона рублей. Доход вице-премьераВиктории Абрамченко за тот же период составил 10,6 миллиона, Дмитрия Григоренко — 8,7 миллиона, Татьяны Голиковой — 14,2 миллиона, Юрия Борисова — 17,3 миллиона, Юрия Трутнева — 538 миллионов, Марата Хуснуллина — 8,8 миллиона . Данные о доходах вице-премьеров Алексея Оверчука и Дмитрия Чернышенко не сообщаются.

Доход министра транспорта Евгения Дитриха в 2018-м составил 7,1 миллиона рублей, главы МЧСЕвгения Зиничева — 9 миллионов, министра водных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина — 47,5 миллиона, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова — 6,6 миллиона, министра внутренних дел Владимира Колокольцева — 10 миллионов, министра труда и социальной защиты Антона Котякова — 14,9 миллиона, министра просвещения Сергея Кравцова — 3,4 миллиона, министра иностранных дел Сергея Лаврова — 7,3 миллиона.

Доход министра культуры Ольги Любимовой указан в размере 2,5 миллиона рублей, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова — 443 миллиона, министра здравоохранения Михаила Мурашко — 4,3 миллиона, министра энергетики Александра Новака — 18,6 миллиона, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева — 183,8 миллиона, министра экономического развития Максима Решетникова — 7,6 миллиона, министра финансов Антона Силуанова — 40 миллионов, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова — 8,7 миллиона, министра юстиции Константина Чуйченко — 13,1 миллиона, министра обороны Сергея Шойгу — 11,5 миллиона, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева — 23,1 миллиона рублей.

Данных о доходах министра спорта Олега Матицына и министра цифрового развития Максута Шадаева нет.