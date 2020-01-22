Мишустин уже начал перекраивать бюджет

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в законы о федеральном бюджете на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов, а также о бюджете Пенсионного фонда для реализации послания президента Федеральному собранию. Сообщение об этом размещено на сайте правительства.

Минфин и Минтруд должны внести соответствующие изменения до 11 февраля.

В ходе послания 15 января президент Владимир Путин поставил задачу к 2024 году повысить коэффициент рождаемости в стране до значения 1,7, напоминает РБК. Он предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет, в случае если доходы семьи не превышают один прожиточный минимум на человека. На первом этапе они составят 5,5 тыс. руб., но размер может разниться в зависимости от региона. «Если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, сделаем следующий шаг и со следующего года будем выплачивать полный прожиточный минимум — более 11 тыс. руб. в зависимости от региона», — сказал глава государства, попросив правительство максимально оперативно провести корректировку бюджета.

Кроме того, Путин внес предложение выплачивать материнский капитал при рождении первого ребенка в размере 466 тыс. руб., за второго — еще 150 тыс., за третьего — 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита.

Помимо этого президент предложил обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием за счет федерального, регионального и местного бюджетов.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал послание президента «самым дорогим» на своей памяти. Реализация предложений потребует от 400 млрд до 500 млрд руб. в год, сказал он. «Это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4–0,5% ВВП», — заявил Кудрин.

Министр финансов Антон Силуанов оценил затраты на предложения, прозвучавшие в послании, в 400–450 млрд руб. в 2020 году, отметив, что в дальнейшем они будут выше.