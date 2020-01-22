Одобрен законопроект об электронных кадровых документах

Сегодня комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект № 859678-7 о проведении эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с сотрудниками.

Эксперимент продлится с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Участие в нем примут ряд крупных организаций — РЖД, «Мечел», «Вымпелком», ФСС и т.д.

Ведение электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, осуществляется работодателем посредством использования информационной системы работодателя или с использованием электронного сервиса «Работа в России».

Работник принимает участие в эксперименте добровольно и вправе отказаться от участия в нем, уведомив об этом работодателя в письменной форме.