Если юрадрес ООО = ваш домашний адрес, сидите дома и ждите проверку из ИФНС

Если вы зарегистрировали ООО на адрес своей квартиры, будьте готовы безвылазно находиться дома.
Как только вы отлучитесь из дома, к вам могут нагрянуть налоговики, зафиксировать факт отсутствия в квартире вашей организации и вас, как ее руководителя.
Не хотите быть затворником и добровольно переходить в режим домашнего ареста – получите запись в ЕГРЮЛ о недостоверности юрадреса, а через полгода фирму могут и вовсе закрыть в принудительном порядке.
Такой историей поделился участник нашего форума в теме «ФНС хочет ликвидировать ООО по 129-ФЗ, потому что по адресу (в квартире) никого не было».
Мужчина получил из налоговой уведомление о необходимости представления достоверных сведений, а следом – сообщение о недостоверности юрадреса.
Когда он лично обратился в ИФНС, ему пояснили:
К Вам домой приходили с проверкой и участковым и Вас дома не было, а значит местонахождение компании установить не удалось! Не было таблички с названием компании и графиком работы, а значит компании там нет!Дальше диалог собственника бизнеса с налоговым инспектором развивался так:
Директор - а табличку какую делать? Какой размер, шрифт?
ИФНС - ну как понять какую?! Как все! Что, ни разу таблички не видели что-ли?!
Директор - хорошо, я сделаю табличку размером 10/10 миллиметров и размещу её на уровне пола, пойдёт?
ИФНС - вы издеваетесь?!
Директор - нет! нисколько! Просто скажите, где я должен прочитать регламент о табличках для господ с налоговой?
ИФНС - читайте 129ФЗ там всё написано!
Директор - так мне что, весь день сидеть и ждать посетителей? Моё ведь дело и мои методы, с чего я должен сидеть в ожидании? тем более специфика моей работы такова, что я не должен сидеть и ждать, я сам хожу и ищу работу!
ИФНС - Нет! Вы должны ждать потому что мы можем прийти с участковым для составления протокола, а Вас нет и мы сразу прикроем Вашу компанию!
Директор - КАК?!
ИФНС - вот так! Тем более мы приходим вечером после 18:00, чтоб наверняка застать Вас дома, а Вас нет!
Директор - но я не работаю вечером после 18:00!!!
ИФНС - Ой короче читайте 129-ФЗ!