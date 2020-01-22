Если юрадрес ООО = ваш домашний адрес, сидите дома и ждите проверку из ИФНС

Если вы зарегистрировали ООО на адрес своей квартиры, будьте готовы безвылазно находиться дома.

Как только вы отлучитесь из дома, к вам могут нагрянуть налоговики, зафиксировать факт отсутствия в квартире вашей организации и вас, как ее руководителя.

Не хотите быть затворником и добровольно переходить в режим домашнего ареста – получите запись в ЕГРЮЛ о недостоверности юрадреса, а через полгода фирму могут и вовсе закрыть в принудительном порядке.

Такой историей поделился участник нашего форума в теме «ФНС хочет ликвидировать ООО по 129-ФЗ, потому что по адресу (в квартире) никого не было».

Мужчина получил из налоговой уведомление о необходимости представления достоверных сведений, а следом – сообщение о недостоверности юрадреса.

Когда он лично обратился в ИФНС, ему пояснили:

К Вам домой приходили с проверкой и участковым и Вас дома не было, а значит местонахождение компании установить не удалось! Не было таблички с названием компании и графиком работы, а значит компании там нет!

Дальше диалог собственника бизнеса с налоговым инспектором развивался так: