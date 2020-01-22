Банки тестируют обслуживание без карт

Банки начали тестировать банкоматы с функцией распознавания лиц, для обслуживания в них не нужно иметь при себе карту, пишут «Известия».

Сбербанк запустил пилот технологии лицевой биометрии на нескольких устройствах самообслуживания в офисах, где не работают с клиентами. Сотрудники Тинькофф Банка тестируют технологию в московских торговых центрах.

ВТБ планирует запуск АТМ с распознаванием слепков лица в этом году. Возможность использования биометрии в банкоматах сейчас рассматривается в банке «Ак Барс» и Промсвязьбанке, сообщили в этих кредитных организациях. За новыми тенденциями в этой области следят и в Райффайзенбанке.

По словам директора проектов офиса ЕБС «Ростелекома» Сергея Алборова, самая точная биометрическая модальность – рисунок вен ладони. Вероятность, что эта технология «пропустит чужого» в среднем в полтора раза ниже, чем у биометрии по лицу. Также отпечаток ладони сложнее всего подделать, сообщил Алборов. Он пояснил, что другие биометрические модальности, такие как фото или отпечатки пальцев, лучше использовать в АТМ не для идентификации клиента, а в качестве защиты от мошенников — как дополнительный фактор подтверждения личности. О высокой точности, когда биометрия используется как основной фактор идентификации, говорить преждевременно.

Самыми надежными АТМ будут те, которые используют сразу несколько признаков, например одновременно отпечаток ладони и слепок лица, поясняют эксперты.