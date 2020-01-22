А Мишустин все тащит и тащит в правительство своих

Премьер-министр 22 января провел первые назначения в кабмине. Мишустин подписал распоряжения об изменениях в структуре и кадровых назначениях в руководстве аппарата правительства.

Всего у руководителя аппарата будет 11 замов. Предельная численность – 1545 человек.

К 20 февраля Мишустин поручил представить в правительство предложения по уточнению национальных проектов и программ, а до 11 февраля подготовить поправки в бюджет для реализации послания Владимира Путина.

Теперь к сути назначений.

Первым заместителем руководителя аппарата правительства назначен Валерий Сидоренко. Раньше он был просто заместителем. Ольга Кривонос уже работает на должности заместителя почти год, с февраля 2019-го, а до этого возглавляла департамент Минздрава. Леонид Левин — бывший председатель комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям. Илья Трунин — экс-заместитель министра финансов. Эльмир Тагиров — бывший директор департамента международного сотрудничества в правительстве. Алексей Уваров был замруководителя аппарата с 2018 года. До этого стоял во главе департамента промышленности и инфраструктуры.

Свою команду Мишустин сформировал и за счет кадрового резерва ФНС. Светлана Андрющенко – бывший замруководителя Федеральной налоговой службы, Наталья Савина – экс-руководитель протокола ФНС, Игорь Шевченко – начальник управления кадров службы, и Ольга Чепурина – начальник управления интерактивных сервисов ФНС перешли в правительство РФ. Из ФНС Мишустин также забрал своего пресс-секретаря Бориса Белякова: теперь он пресс-секретарь премьер-министра.

Россреестр перешел от подчинения Минэкономразвития в ведение правительства, а бывшая глава службы Виктория Абрамченко заняла пост вице-премьера. До Росреестра она работала статс-секретарем и замминистра сельского хозяйства. Она давняя знакомая Мишустина: они работали вместе в Росземкадастре в начале 2000-х.

Пропустил столько своих. Есть повод размышлять о величине карт-бланша, который ему выписали сверху.