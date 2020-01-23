Схема держалась на голом энтузиазме. В сердцах налоговиков пылал азарт

Директор строительной компании покупал у предпринимателей стройматериалы и инструмент за наличные, которые он получал в своей компании под отчёт. Купил всего на 22,6 млн руб.

А вот инспекция решила, что ничего он у предпринимателей не покупал, потому что:

– предприниматели заявили, что ничего они директору не продавали, товарные чеки не выдавали и не подписывали, да и самих товаров в глаза не видели;

– выручка, указанная в авансовых отчетах, не соответствует выручке предпринимателей;

– предприниматели, которые якобы продали директору материалы, были на ЕНВД, а компания заявляет вычет по НДС;

– в товарных чеках нет информации о должности, ФИО тех, кто эти чеки выдал;

– инспекция нашла те компании, у которых налогоплательщик купил строительные материалы на самом деле по безналичному расчёту.

Чтобы определить это, инспекция провела сравнительный количественный анализ и проанализировала количество материалов, отраженных в актах о приёмке выполненных строительных работ. А значит, покупок за наличные точно не было. А значит, по спорным операциям налогоплательщику не положены ни вычет по НДС, ни зачёт расходов по налогу на прибыль (дело № А32-33822/2018).

А директор пусть заплатит из своих средств НДФЛ – 2,1 млн, так как деньги, якобы выданные ему его компанией, стали его доходом (раз инспекция решила, и суды подтвердили, что эти деньги не расходовались на стройматериалы).

Не надо схем. Тем более, таких топорных.