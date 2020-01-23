Условия применения нулевой ставки для медорганизаций уточнят

Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий условия применения медицинскими организациями нулевой ставки налога на прибыль.

Для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, установлена нулевая ставка налога на прибыль. Однако одно из обязательных условий применения ставки 0% - в штате организации должно быть не менее 50% медперсонала, имеющего сертификат специалиста. При этом с 1 января 2016 года право на осуществление медицинской деятельности может быть подтверждено либо сертификатом специалиста, либо свидетельством об аккредитации специалиста.

В связи с этим законопроектом предлагается установить в качестве одного из критериев применения 0% ставки по налогу на прибыль численность медперсонала, имеющего право на осуществление медицинской деятельности, независимо от документа, подтверждающего такое право.

Необходимость внесения изменений обусловлена полным переходом к 1 января 2026 года от сертификатов специалистов к свидетельству об аккредитации как условию осуществления медицинской практики в РФ, указывают авторы законопроекта. Законопроект подготовлен с целью защиты законных интересов медицинских организаций, говорится в пояснительной записке.