Истекает срок для представления деклараций по транспортному и земельному налогам

Не позднее 3 февраля организациям необходимо представить налоговые декларации по транспортному и земельному налогам за 2019 год (ст. 363.1, 398 НК РФ), напоминают налоговики на своем сайте.

Отчетность по указанным налогам сдается в последний раз – с 2021 года она отменена Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ, начиная с отчётности за налоговый период 2020 года.

При расчете транспортного налога теперь не используется федеральная льгота для транспортных средств массой более 12 тонн, зарегистрированных в системе взимания платы «Платон». В форме декларации актуализированы коды видов налогооблагаемых транспортных средств с учетом положений законодательства об их регистрации.

В порядок заполнения декларации по земельному налогу внесены изменения, позволяющие учитывать налоговую базу при изменении кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода.

Для проверки заполнения деклараций можно использовать контрольные соотношения: по земельному налогу; по транспортному налогу.