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Сбербанк сохранил лидерство в списке самых дорогих российских брендов

Сбербанк остается самым дорогим российским брендом по версии Международного рейтингового агентства Brand Finance.

Стоимость бренда Сбербанк составила 13,233 млрд долларов, это на 870 млн долларов больше чем 2019 году, говорится в пресс-релизе.

Начиная с 2014 года Сбербанк демонстрирует стабильную положительную динамику стоимости бренда. За прошедший год он улучшил свои позиции на два пункта и поднялся на 139 место в рейтинге.

Также банк сохранил свой элитный рейтинг и является банковским брендом в категории AAA+, который получили в этом году только 12 участников рейтинга Global 500.

Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами в более чем 20 странах. Brand Finance объединяет разрыв между маркетингом и финансами путем количественной оценки финансовой ценности брендов.

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