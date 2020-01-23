Где возьмут деньги на выполнение задач президента

Для выполнения всех задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию, придется изыскивать большие деньги.

Новый премьер уже объявил, что дополнительно потребуется выделить 4,5 трлн рублей до 2024 года. 450 млрд понадобятся уже в 2020-м — эти расходы покроют свободными остатками, скопившимися на счетах казначейства, и деньгами Резервного фонда правительства. 2 трлн в бюджете есть, и столько же не хватает.

В этом году проблем с деньгами на новые цели не будет: есть неиспользованные остатки прошлых лет, скопившиеся на счетах казначейства, а также средства Резервного фонда правительства, утверждает источник газеты «Известия»

Однако с 2021-го определенные сложности появятся. 2 трлн в бюджете найдется, сказал источник. Но при действующей конструкции казны — даже с учетом программы госзаймов — придется ежегодно, вплоть до 2024-го дополнительно искать по 500 млрд рублей. Хотя бюджет на предстоящие годы запланирован с профицитом, его «прибыль» использовать будет нельзя, поскольку дополнительные доходы консервируются в Фонде национального благосостояния (ФНБ). И речи о том, чтобы его распечатывать или повышать так называемую цену отсечения (порог стоимости нефти, деньги сверх которого резервируются, сейчас составляет $42,4), не идет

Инициативы президента, выдвинутые в послании Федеральному собранию, обойдутся в 450 млрд рублей в 2020 году и в целом в 4 трлн рублей в ближайшие четыре года, заявил ранее премьер Михаил Мишустин. Основным источником средств на выполнение этих задач, скорее всего, станет отмена части налоговых льгот, считает федеральный чиновник, знакомый с расчетами Минфина. Общая прогнозируемая сумма льгот на 2020 год — почти 4,1 трлн рублей, следует из основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики на эту трехлетку. В дальнейшем их объем будет увеличиваться и к концу 2022-го превысит 4,5 трлн рублей.

Назначенный на пост первого вице-премьера экс-помощник президента Андрей Белоусов также неоднократно высказывал предложения увеличить фискальную нагрузку на нефтяные компании и на промышленность в целом для привлечения дополнительных средств в бюджет.

Другие способы найти нужную сумму, согласно плану Минфина, это ужесточение политики по отношению к выплатам госкомпаниями дивидендов и улучшение собираемости налогов, в частности НДФЛ, поясняет собеседник. Однако последние две меры не столь существенны. Эффект от их реализации вряд ли превысит 100–150 млрд рублей.