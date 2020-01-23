МРОТ уберут, что будет вместо него

Из Гражданского кодекса предлагают убрать определение МРОТ. Соответствующий проект разработает Минюст.

Вместо МРОТ в кодексе может появиться новое определение — например, финансовая единица, пишут «Известия».

Необходимость внесения изменений объясняется неоднозначной трактовкой самого понятия минимального размера оплаты труда.

Законопроект уже готовы поддержать в «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России».

Напомним, размер минимальной зарплаты по предложению Владимира Путина будет закреплен в Конституции РФ и не сможет быть меньше среднего прожиточного уровня в стране.

Ранее власти заявляли, что МРОТ должен трактоваться только в соответствии с нормами закона «О минимальном размере оплаты труда». А сборы и штрафы, основанные на МРОТе, теперь предлагается начислять исходя из их базового размера, равного 100 рублям.

«Этот законопроект, безусловно, нужен. В 1990-е годы в России в МРОТах измерялось всё, даже уголовная и административная ответственность. Украл столько-то МРОТов — такая-то статья. Это препятствовало повышению минимального размера оплаты труда, поэтому его решили убрать из других законов, допускающих двойное толкование», — прокомментировал первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.