Греф пугает уходом из Сбербанка

Греф пригрозил уходом из Сбербанка в случае вынужденной смены стратегии, пишет РБК.

По словам Германа Грефа, к планам смены контрольного акционера Сбербанка он относится «больше позитивно, чем негативно», но убежден, что стратегию развития организации менять нельзя. Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».

«Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», – заявил Греф журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (цитата по ТАСС).

В интервью телеканалу «Россия 24» Греф сообщил, что тема передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ под контроль правительства вызывает много вопросов от инвесторов.

«Мне кажется, что мы можем принести огромную пользу стране сегодня, используя для технологической трансформации нашу платформу. Альтернатив не так много в России, а мы можем быть очень мощной платформой для развития страны, для цифровой трансформации», – пояснил он.

Текущая стратегия Сбербанка действует до 2020 года включительно, к 2021 году банк должен разработать и принять новую стратегию. Один из центральных пунктов действующего документа – построение экосистемы нефинансовых сервисов. Греф неоднократно заявлял, что Сбербанк не будет оставаться просто банком. С 2017 года, когда организация начала развивать экосистему, он потратил на ее развитие около $1 млрд, или 3% чистой прибыли, рассказывал первый зампред банка Лев Хасис.

22 января, замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что схема выхода Банка России из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки.