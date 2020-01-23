Клерк.Ру

Где снизили налоги для аптечного и обувного бизнеса

В Забайкальском крае приняли закон о снижении налогов для аптек и обувных магазинов.

Ранее по поручению Губернатора Забайкалья и предложению бизнес-защитника Забайкалья была организована работа по смягчению для бизнеса последствий отмены ЕНВД.

Рабочая группа с участием предпринимателей в течение двух месяцев прорабатывала вопрос снижения налоговых ставок при УСН для данных категорий налогоплательщиков.

В результате было выработано предложения о снижении налоговой ставки для аптек с 6 до 1% и с 6 до 2% для продавцов обуви при применении УСН с объектом «доходы».

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