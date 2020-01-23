Где снизили налоги для аптечного и обувного бизнеса

Товарищ! Будь бдителен! (ц) Актуально во все времена!
эти рейтинги пока будут составлять светлоликие организации мы всегда будет в хвостах, однако по с...
Послушайте его доклад про внедрение системы контроля за сбором НДС:https://www.youtube.com/w...
А им не нужно быть компетентными. Это разновидность обезьяны с телефоном, ака работник колл-центр...
Да, но в отсутствии кадровика или бухгалтера теперь никого не уволят и на работу не возьмут. )))...
"Сбербанк не будет оставаться просто банком" - вот этот пугающий процесс и пытается остановить го...
Вы что! Обещаны тысячи рабочих мест!! Никто же не говорил, что эти места должны быть на производс...
эээээ..... Вы серьезно такие вещи говорите? причем языки программирования и облака для хранения ...
"незнание новых компетенций"?! простите..... компетенциями обладаютПрофессиональная компетенция&n...
Как думаете, они за три недели успеют что-нибудь вразумительное родить?...
Плохо, Дмитрий. Надо точнее формулировать и надежнее обосновывать свое мнение. ИтогЗачем ежегодны...
"информацию о приеме иу вольнении потребуется представлять в Пенсионный фонд практически в режиме...
Валерия, это ссылка на эту статью. Вы наверное ошиблись ) ...
"Появится" и "может" - это слегка не одно и то же resourcetrans.ru....
Вот если бы вы замечательный тред Ларисы Ивановны не пропустили, таких вопросов не задавали бы!...
да, там явно требуется русская транскрипция
«Приходя на курсы, человек обнаруживает, что ушлые продаваны втирают ему какую-то дичь»,&nbs...
Кстати о Вашем мнении. Вы против чего выступаете? В статье о СУОТ ничего не написано, написано бу...
Будем надеяться. Товарищ он, вроде, думающий. Хотя (сам был тому свидетелем, и не раз) при карьер...
Это интересно https://www.klerk.ru/blogs/ndflka/494885/
Ну по личному опыту я не могу согласиться на предмет того, что работа напрямую всегда лучше, чем ...
послушайте, и поймите меня. Я высказал своё мнение. Если вы не согласны, ну по каким то своим рел...
Греф пригрозил уходом из Сбербанка.Кого он хочет напугать? Ой... боюсь сразу.... ))...
Первый раз такое слышу. Даже когда сдавали через фирму, они нам пересылали требования из налогово...
Сергей, здравствуйте!Благодарим за Ваше мнение, оно очень ценно для нас, так как помогает нам ста...
А кроме бла-бла-бла.....? ну этак конкретненько....
Да, понимаю.Не понимаю зачем вы переходите на личное. Я обсуждаю теоретические аспекты дарения со...
Это уже ближе к теме. Только все равно не понятно, как это влияет на ее пользу....
И зачем это здесь? Вам же русским по белому какой СОУТ имеется в виду....
и " В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ"О специальной о...
Конечно, в универе у меня была пятерка по металловедению. )) Но к большому сожалению, я его прошл...
Наверное я всё же собираюсь вернуть средства.
Ну так и мы работаем, а заодно оцениваем работу Путина, он ведь фигура публичная, занимает выборн...
"Требования охраны труда - обеспечение создания и функционирования системы управления охраной тру...
Если где нибудь прибавить, надо где нибудь отнять)