Поправки в Конституцию прошли первое чтение в Госдуме

Госдума в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции, предусматривающий в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Изменения вносятся в главы Конституции с третью по восьмую и затрагивают 22 статьи. Первая, вторая и девятая главы меняться не будут.

Законопроект был принят единогласно: за него проголосовали 432 депутата, сообщает ТАСС.

Следующим этапом станет подготовка поправок ко второму чтению, которое может состояться уже в середине февраля. Помимо непосредственно субъектов законодательной инициативы, предложения по поправкам будет собирать созданная указом президента рабочая группа, в которую вошли законодатели, общественные деятели, эксперты. Профильный думский комитет по госстроительству и законодательству установил для приема поправок срок в 15 дней с момента принятия инициативы в первом чтении.

В основном, втором, чтении президентский проект закона предлагается рассмотреть на пленарном заседании 11 февраля.