Депутаты отклонили проект об отмене регрессивной шкалы по взносам

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, отменяющий регрессивную шкалу по страховым взносов в Пенсионный фонд, сообщает РИА Новости. Проект был внесен КПРФ

Обязательные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды взимаются с фонда отплаты труда, причем взносы в ПФР имеют регрессивную шкалу. Взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) своих работников организации начисляют по ставке 22%, пока выплаты с начала года (нарастающим итогом) не достигнут предельной величины (в 2019 году — 1,15 миллиона рублей, с 2020 года — 1,292 миллиона). На выплаты, превышающие эту сумму, взносы в ПФР исчисляют по ставке 10%.

Авторы законопроекта предлагали отменить с 1 января 2020 года предельную величину базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для всех плательщиков этих взносов, в том числе, применяющих пониженные тарифы. Страховые взносы на ОПС предлагалось исчислять, исходя из тарифа в размере 22% со всей базы для их исчисления.

Однако против принятия законопроекта выступили комитет Госдумы по бюджету и налогам и правительство РФ. Комитет считает, что отмена соответствующей предельной величины повлечет за собой увеличение страховой нагрузки на плательщиков страховых взносов. Такая мера, по мнению комитета, также «может привести к уменьшению работодателями размера официальной заработной платы».

Кабмин обращает внимание, что установление предельной величины базы для исчисления страховых взносов на ОПС «связано с необходимостью достижения эквивалентности исчисляемого в установленном порядке размера страхового обеспечения (страховая пенсия) уплаченным страховым взносам». Тариф страховых взносов целесообразно поддерживать на приемлемом уровне страховой нагрузки, что обеспечит сбалансированный подход, учитывающий интересы как их плательщиков, так и получателей соответствующих выплат, считает правительство.