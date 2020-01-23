Пенсионный возраст будут повышать еще

В 2020 году на людей старше 65 лет будет приходиться четверть населения России, а к 2060 году – уже почти половина (47%), следует из представленных в Давосе данных Credit Suisse, их изучили «Ведомости».

Вырастет и продолжительность жизни мужчин после выхода на пенсию – с нынешних 13,4 лет до 17,4. К этому времени развитым странам придется снова реформировать пенсионные системы, но, даже несмотря на повышение пенсионного возраста, части людей придется продолжать работать после выхода на пенсию. В 1950 году на людей старше 65 лет приходилось 7,7% населения Земли, к 2019 году эта доля выросла до 19%, а к 2050-му – превысит 27%, говорится в исследовании Credit Suisse.

Рост числа пенсионеров на фоне сокращения работоспособного населения станет глобальной проблемой. Продолжительность жизни растет и к 2050 году вырастет с нынешних 72 до 77 лет.

Чтобы финансировать выплаты пенсионерам, большинству стран в мире придется реформировать свои пенсионные системы.

Аналитики предлагают несколько вариантов решить проблему: можно поощрять людей больше откладывать на пенсию, собирать средства на выплаты пенсий за счет повышения налогов или предложить людям такую систему, при которой с каждым годом пенсионные выплаты будут сокращаться. Но самым эффективным способом остается повышение пенсионного возраста, и 20 из 36 стран ОЭСР уже прибегли к этой мере, подчеркивают в Credit Suisse.

Россия тоже провела такую реформу, но при этом возглавляет список стран, граждане которых отрицательно ответили на вопрос, уверены ли они, что им хватит денег, чтобы комфортно жить на пенсии, – доля ответов «очень не уверен» и «скорее не уверен» составляет почти 80%. В то же время 63% людей не хотели бы добровольно отчислять на пенсию, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Дисбаланс заставляет людей оставаться на работе и после выхода на пенсию, хотя они этого не хотели бы: в развитых странах продолжать работать после наступления пенсионного возраста готовы только 27%, в развивающихся – 53%. Но работа после выхода на пенсию останется неизбежностью – одного повышения пенсионного возраста для выплат растущему числу пожилых людей не хватит.

По словам директора по политическим и тематическим экономическим вопросам Credit Suisse Сары Карнацци Вебер, при повышении пенсионного возраста государству необходимо стимулировать пенсионеров работать дольше: улучшать условия работы и переобучения, сокращать расходы на пожилых работников, создавать возможности для их неполной занятости, а также повышать пенсионные выплаты тем, кто вышел на отдых позже положенного срока.